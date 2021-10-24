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Spor

Paul George'un 41 sayısı Clippers'a yetmedi!

NBA'de Memphis Grizzlies, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 120-114 mağlup etti. Sezonun ikinci maçı sonrası henüz galibiyetle tanışamayan Clippers'ta all-star Paul George'un 41 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistlik performansı sonuçsuz kaldı.

24 Ekim 2021 Pazar 10:46 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 10:46
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 120-114 mağlup etti.

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Grizzlies konuk olduğu Clippers'ı 6 sayı farkla mağlup ederek sezona 2'de 2'yle başladı.

Grizzlies'ta Ja Morant 28 sayı ve 8 asist, De'Anthony Melton 22 sayı ve 7 ribaunt, Jaren Jackson 21 sayı ve 7 ribaunt, Desmond Bane 19 sayı ve 6 ribaunt, Steven Adams 17 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun ikinci maçı sonrası henüz galibiyetle tanışamayan Clippers'ta all-star Paul George'un 41 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistlik performansı sonuçsuz kaldı.

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