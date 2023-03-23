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Spor

Paul McGrath'tan Sir Alex Ferguson itirafı!

Bir dönem Manchester United forması giyen İrlandalı savunma oyuncusu Paul McGrath, Sir Alex Ferguson'un takımdan ayrılması için ona 100 bin pound teklif ettiğini söyledi.

23 Mart 2023 Perşembe 09:20 - Güncelleme:
Paul McGrath'tan Sir Alex Ferguson itirafı!
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1982 yılında İrlanda'dan gelerek Manchester United'a imza atan Paul McGrath 1989'da takımdan ayrıldı.

Aston Villa, Derby ve Sheffield United gibi takımların da formasını giyen stoper oyuncusu, Sir Alex Ferguson ile yaşadığı ilginç bir olayı itiraf etti.

İrlandalı oyuncu, Manchester United adına 69 maçta forma giymiş ve 4 gol atmıştı.

100 bin Pound teklif etti

Teknik direktör Alex Ferguson, kendi oyuncusuna emekli olmayı kabul ederse 100 bin Pound ödemeyi teklif etti.

Bunun sebebi ise, kulübü 'alkolik futbolculardan' temizlemek istiyor olmasıydı. Manchester United'da o dönem alkolle arası iyi olan isimlerin başında gelen McGrath, İskoç teknik direktörün hedefi olmuştu.

The Telegraph'a konuşan McGrath efsane teknik direktörle arasında geçen konuşma için; "Beni odasına çağırdı ve sadece 'Futbolu bırakmanı istiyoruz' dedi. Emekli olmam ve İrlanda'ya dönmem için 100 bin pound ödemeye hazır olduklarını söyledi. Bu teklifi düşündüm çünkü o zaman 100 bin Pound büyük bir paraydı." dedi.

30 yaşında emekliliğin kıyısına gelen Paul McGrath, Aston Villa'daki dördüncü sezonunda -1993 yılı- Yılın Oyuncusu seçilmeyi başardı. İrlandalı stoper, Premier League tarihinde bu ödüle layık görülen altı savunmacıdan biri oldu.

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