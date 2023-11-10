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Spor

Paul Onuachu attığı o golü değerlendirdi!

Trabzonspor'da maça damga vuran Paul Onuachu, alınan galibiyet ve attığı goller hakkında açıklamalarda bulundu.

10 Kasım 2023 Cuma 22:45 - Güncelleme:
Paul Onuachu attığı o golü değerlendirdi!
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Attığı 2 golle Trabzonspor'un zafere uzanmasında büyük payı olan Paul Onuachu, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Onuachu, "Belki de en iyi performansımızı gösteremediğimiz bir ilk yarı oldu. İçeriye girdikten sonra, arkadaşlarımızın hepsi aynı fikirdeydi. Daha fazlasını yapabileceğimizi konuştuk. İkinci yarıda o enerji geldi. Bu bir takım zaferi. Tabii ki bireysel performansları da değerlendirebiliriz. Bugün önemli olan o mücadeleyi göstermekti. İkinci yarıda o enerjiyi göstererek hak ettiğimiz galibiyeti aldık." yorumunu yaptı.

Golüyle ilgili de konuşan yıldız isim, "Aslında golle ilgili neler söyleyebilirim ben de bilmiyorum. Bir saniyede doğru kararı almak zorundaydım. Top ayağıma veya kafama gelmedi. Saniyelik bir karardı. Tarif etmesi, anlatması zor. O an karar vermeniz gerekiyor.' dedi.

Onuachu sözlerini taraftarlara teşekkür ederek sonladırdı: 'Taraftarımız bugün harikaydı. Onlara da teşekkür ediyorum.'

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