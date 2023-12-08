İngiltere Championship ekibi Southampton'dan kiralanan Paul Onuachu, Trabzonspor'daki performansıyla yeniden Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Nijerya basınından soccernet.ng'nin haberine göre 2.01'lik dev golcüye Premier Lig ve Serie A'dan isimleri açıklanmayan üçer takım talip oldu.

Geçen sezonu Belçika'dan KRC Genk'te geçiren Onuachu, 19 maçta 16 gol kaydetmesine karşın Southampton tarafından yeniden kiralanmıştı. Bordo-Mavililer'de de 11 maçta 7 gol ve 1 asistle istikrarlı performansına devam eden Nijeryalı yıldızın bonservisini almak isteyen kulüplerin başında ise Trabzonspor geliyor.