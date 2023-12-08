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Spor

Paul Onuachu, Avrupa radarına girdi! Fırtına'nın yıldızına teklif yağmuru

Trabzonspor'un sezon başında Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı başarılı golcü Paul Onuachu performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Ülkesi Nijerya'da çıkan haberlere göre oyuncuya Premier Lig ve Serie A'dan üçer takım talip oldu. İşte detaylar...

Akşam8 Aralık 2023 Cuma 09:06 - Güncelleme:
Paul Onuachu, Avrupa radarına girdi! Fırtına'nın yıldızına teklif yağmuru
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İngiltere Championship ekibi Southampton'dan kiralanan Paul Onuachu, Trabzonspor'daki performansıyla yeniden Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Nijerya basınından soccernet.ng'nin haberine göre 2.01'lik dev golcüye Premier Lig ve Serie A'dan isimleri açıklanmayan üçer takım talip oldu.

Geçen sezonu Belçika'dan KRC Genk'te geçiren Onuachu, 19 maçta 16 gol kaydetmesine karşın Southampton tarafından yeniden kiralanmıştı. Bordo-Mavililer'de de 11 maçta 7 gol ve 1 asistle istikrarlı performansına devam eden Nijeryalı yıldızın bonservisini almak isteyen kulüplerin başında ise Trabzonspor geliyor.

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