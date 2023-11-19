Paul Onuachu durdurulamıyor! Antrenmanda da atmaya devam ediyor

Konyaspor maçında 2 golle şov yapan ve özellikle ikincisinde yaptığı akrobatik topuk vuruşuyla Avrupa'da da gündem olan Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, milli arada kaldığı yerden devam ediyor.

ANTRENMANDA BİLE DURMUYOR

Nijerya Milli Takımı'ndan davet almayan ve bu süreçte Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde takımla çalışmalarını sürdüren Onuachu, dünkü antrenmanda attığı şık gollerle alkış topladı.

6 GOLÜ BULUNUYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı, 27 Kasım'daki Sivasspor deplasmanında da 2.01'lik forvetten büyük katkı bekliyor. Onuachu, çıktığı 8 lig karşılaşmasında 6 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.