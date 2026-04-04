İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6164
  • EURO
    51,48
  • ALTIN
    6667.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Paul Onuachu: Emeğimizin karşılığını aldık
Paul Onuachu: Emeğimizin karşılığını aldık

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçta ilk golü kaydeden Paul Onuachu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ4 Nisan 2026 Cumartesi 22:57 - Güncelleme:
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi. Karşılaşmada gol perdesini açan Trabzonsporlu oyuncu Paul Onuachu, "Her maç ayrı, maç maç bakacağız, hepsini kazanmak için çıkacağız. Göztepe güçlü bir takım, Galatasaray'dan puan alabilir. Biz kazanıp önümüze bakacağız" dedi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup ederek kritik bir 3 puan kazandı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 48. dakikada Singo'dan geldi. Maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi 3'üncü sıraya iten Trabzonspor, 63 puana ulaşarak 2'nci oldu.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Onuachu, şunları kaydetti:

"Bu taraftarın önünde gerçekten çok savaştık, kazanmak için her şeyi ortaya koyduk. Galatasaray'a saygı duyuyoruz, çok iyi oyuncuları var. Biz emeğimizin karşılığını aldık. Kazanmak için her şeyi ortaya koyduk ve kazandık. Bundan sonra önümüzde zorlu maçlar var. Her maç ayrı, maç maç bakacağız, hepsini kazanmak için çıkacağız. Göztepe güçlü bir takım, Galatasaray'dan puan alabilir. Biz kazanıp önümüze bakacağız. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

Terör devleti İsrail Beyrut'taki Dahiye bölgesine peş peşe 4 hava saldırısı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.