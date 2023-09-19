İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2023 Salı / 5 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0366
  • EURO
    28,9266
  • ALTIN
    1681.8
  • BIST100
    7710.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Paul Onuachu, gol orucunu Beşiktaş karşısında bozdu
Spor

Paul Onuachu, gol orucunu Beşiktaş karşısında bozdu

Trabzonspor'un yeni gözdesi Paul Onuachu, Beşiktaş maçında oynadığı futbolla takdirleri toplamıştı. Nijeryalı forvet, 230 günlük gol hasretini derbi maçında sonlandırdı.

IHA19 Eylül 2023 Salı 10:09 - Güncelleme:
Paul Onuachu, gol orucunu Beşiktaş karşısında bozdu
ABONE OL

Trabzonspor'un 29 yaşındaki Nijeryalı forveti Paul Onuachu, yeni takımıyla 230 günlük gol özlemine Beşiktaş karşısında son verdi.

Trabzonspor'un transferin son günlerinde İngiltere'nin Southampton FC takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu, yeni takımıyla gol hasretini bitirdi. 2.01'lik forvet, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bordo-mavililerin sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Onuachu, 230 günlük gol hasretine de Karadeniz ekibinde son verdi.

Son gollerini 29 Ocak 2023'te Belçika'nın Genk takımında forma giydiği dönemde RFC Seraing ağlarını 2 kez sarsarak kaydeden Nijeryalı oyuncu, Southampton FC kariyerinde ise golle tanışamadı. 7 gün önce geldiği Trabzon'da ilk maçına çıkan Onuachu, yaklaşık 8 aydır süren gol hasretini bitirdi.

Danimarka ekibi FC Midtjylland'da çıktığı 179 maçta 74 gol, 23 asistle oynayan başarılı futbolcu, KRC Genk kariyerinde ise 134 müsabakada 85 gol, 10 asistlik performans ortaya koymuştu.

İNGİLTERE'DE ARADIĞINI BULAMADI

Danimarka ve Belçika kariyerlerinin ardından İngiltere'de Southampton'a 18 milyon Euro karşılığında transfer olan Onuachu, burada forma giydiği 12 mücadelede golle tanışamadı. İngiltere macerasının ardından Trabzonspor'a gelen 29 yaşındaki futbolcu, gol özlemini de dindirmiş oldu.

TRABZONSPOR'UN KULE FORVETLERİ

Bordo-mavililerde son 4 yılda forvet hattında uzun boylu futbolcular, daha iyi performans ortaya koyuyor. 2019-2020 sezonunda 1.95 boyundaki Alexander Sörloth, 49 resmi maçta 33 gol kaydetti. Bordo-mavililerin şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda takımın gol yükünü çeken 1.93'lük Cornelius da 49 müsabakada 20 gol kaydetmişti.

2022-23 sezonunda ileri uçta görev alan Umut Bozok ve Gomez ile Trabzonspor, üçüncü bölgede oyuncuların boylarını kısaltmıştı. 1.78'lik Umut Bozok, 41 maçta 10 gol atarken, 1.86'lık Gomez ise 35 karşılaşmada 7 gol kaydedebildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.