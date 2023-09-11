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Spor

Paul Onuachu: Trabzon gerçekten bir futbol şehri

Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı golcü Paul Onuachu, havalimanında kendisine yapılan karşılama hakkında açıklamalarda bulundu.

IHA11 Eylül 2023 Pazartesi 15:55 - Güncelleme:
Paul Onuachu: Trabzon gerçekten bir futbol şehri
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Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı golcü Paul Onuachu, havalimanında kendisine yapılan karşılamanın çılgınca olduğunu belirterek, "Ben de 'Vay canına. Evet burası gerçekten bir futbol şehri dedim'" dedi.

İngiltere Championship takımlarından Southampton'dan sezon sonuna kadar Trabzonspor'a kiralanan Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu, bordo-mavili formayı giyerek stadyumu gezdi. Trabzonspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Onuachu, "Havalimanındaki karşılama çılgıncaydı. Ben de 'Vay canına. Evet burası gerçekten bir futbol şehri' dedim. Doğrusunu söylemek gerekirse taraftarlarımız geldiği için çok mutlu oldum. Bu onların Trabzon'da, oyunculara olan büyük desteğini gösteriyor. Başka bir yerde göremeyeceğiniz bir şey bu. Başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

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