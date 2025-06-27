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Spor

Paul Onuachu yeniden Trabzonspor'da! Resmi açıklama geldi

Trabzonspor, eski golcüsü Paul Onuachu'yu yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. Buna göre 31 yaşındaki Nijeryalı forvet, pazartesi özel uçakla Trabzon'a gelecek ve imza atacak.

Haber Merkezi27 Haziran 2025 Cuma 10:08 - Güncelleme:
Paul Onuachu yeniden Trabzonspor'da! Resmi açıklama geldi
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Trabzonspor, Paul Onuachu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Onuachu Trabzonspor'la üç yıllık sözleşme imzalayacak.

8 MİLYON EURO'YA YÜZDE 80

Trabzonspor uzun süredir transferi için uğraştığı Paul Onuachu'da mutlu sona ulaştı. Bizzat kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın devrede olduğu transferde Trabzonspor uzun süre 6 milyon Euro'da diretmişti.

Oyuncunun kulübü Southampton bu teklifi kabul etmeyince Fırtına teklifini 8 milyon Euro'ya çıkardı ve oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 80'ini aldılar.

İngiliz ekibi, Nijeryalı'nın bir sonraki satışından yüzde 20 pay alacak.

Bordo mavili kulüp anlaşma kapsamında, Southampton gibi Sport Republic bünyesinde yer alan Göztepe'de forma giyen Taha Altıkardeş'in tüm haklarını da İzmir ekibine devretti. Mislav Orsic'in Southampton'dan Trabzonspor'a transferi sırasında Göztepe'ye geçen 21 yaşındaki savunma oyuncusunun ekonomik değerlerinin yüzde 20'sine ve ön alım hakkına sahip olan Karadeniz ekibi tüm bu haklarından feragat etti.

PAZARTESİ İMZAYA GELECEK

Onuachu pazartesi özel uçakla Trabzon'a gelecek ve imza atacak.

TRABZONSPOR'DA 21 GOL ATTI

2023-2024 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Onuachu, 27 maçta 17 gol - 4 asistlik performans sergilemişti.

Geçtiğimiz sezon ise Nijeryalı forvet; 28 maçta 4 gol - 1 asistlik katkı sağladı ve 1.108 dakika sahada kaldı.

"BİZE HER YER TRABZON"

Onuachu, transferinin açıklanmasının ardından bir videolu mesaj gönderdi. Nijeryalı santrafor, "Merhaba Trabzonspor taraftarı. Beni özlediniz mi? Biliyorum, ben de sizi özledim. Geri döndüm. Eskisinden daha iyi, daha hazır, daha güçlü... Henüz tamamlanmamış bir işimiz var. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

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