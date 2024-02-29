Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Başakşehir ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan bordo mavililer adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmada koluna darbe alan Onuachu'dan kötü haber geldi.

KIRIK TESPİT EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada Onuachu'nun kolunda kırık tespit edildiği açıklandı. İşte Trabzonspor'un açıklaması;

"Futbol A Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu'nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol önkolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"