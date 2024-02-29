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Spor

Paul Onuachu'dan kötü haber! Kolunda kırık tespit edildi

Trabzonspor, Başakşehir maçında kolundan darbe alan Paul Onuachu'nun durumu hakkında açıklama yaptı. Bordo mavili ekipten yapılan açıklamaya göre oyuncunun kollunda kırık tespit edildi. İşte detaylar...

29 Şubat 2024 Perşembe 15:59 - Güncelleme:
Paul Onuachu'dan kötü haber! Kolunda kırık tespit edildi
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Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Başakşehir ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan bordo mavililer adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmada koluna darbe alan Onuachu'dan kötü haber geldi.

KIRIK TESPİT EDİLDİ

Kulüpten yapılan açıklamada Onuachu'nun kolunda kırık tespit edildiği açıklandı. İşte Trabzonspor'un açıklaması;

"Futbol A Takımımızın RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşma esnasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Paul Onuachu'nun yapılan muayenesinde sol kasık bölgesinde kas (adduktor kas grubu) yaralanması ve sol önkolda darbeye bağlı ayrışmamış kemik (ulna) kırığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

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