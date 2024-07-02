Santrfor mevkiinde önceliği Paul Onuachu'ya veren Karadeniz ekibi, bu transferdeki ısrarını sürdürüyor. Yönetim, geçen sezon kiralık olarak bordo mavili formayı giyen Nijeryalı golcüyü yeniden kadrosuna katabilmek için büyük çaba gösteriyor.

SOUTHAMPTON'IN İNADI KIRILMAYA BAŞLADI



TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un Onuachu için yaptığı teklifleri geri çeviren ve 15 milyon avroluk bonservis talebinde direten Southampton'ın inadı kırılmaya başladı. Bunda tecrübeli santrforun Karadeniz ekibinde oynama isteğinin de büyük rol oynadığı öğrenildi.

BİRÇOK FORMÜL MASADA



Trabzonspor yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama, bonservisiyle alma ve Southampton'ın çoğunluk hissesine sahip olduğu Göztepe'ye oyuncu verme gibi birçok formülü masaya getirdi. İlerleyen süreçte daha somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Paul Onuachu, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 25 resmi maçta 17 kez fileleri sarsmış, 4 de gol pası vermişti.

Trabzonspor yönetimi, Muhammed Cham transferini ise istediği noktaya getirmedi. Avusturyalı yıldızla el sıkışan bordo mavililer, kulübü Clermont ile bir türlü anlaşma zemini sağlayamadı. İndirime yanaşmayan Fransız ekibinin katı tutumu transferi zorlaştırıyor.