İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2024 Salı / 26 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6201
  • EURO
    35,0766
  • ALTIN
    2435.05
  • BIST100
    10436.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Paul Onuachu'dan Trabzonspor'a iyi haber! Southampton'ın inadı kırıldı
Spor

Paul Onuachu'dan Trabzonspor'a iyi haber! Southampton'ın inadı kırıldı

Trabzonspor geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Paul Onuachu'yu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavili ekip, oyuncunun kulübü Southampton'ın yüksek bonservis bedeli talebindeki ısrarını kırdı. İşte detaylar...

2 Temmuz 2024 Salı 15:53 - Güncelleme:
Paul Onuachu'dan Trabzonspor'a iyi haber! Southampton'ın inadı kırıldı
ABONE OL

Santrfor mevkiinde önceliği Paul Onuachu'ya veren Karadeniz ekibi, bu transferdeki ısrarını sürdürüyor. Yönetim, geçen sezon kiralık olarak bordo mavili formayı giyen Nijeryalı golcüyü yeniden kadrosuna katabilmek için büyük çaba gösteriyor.

SOUTHAMPTON'IN İNADI KIRILMAYA BAŞLADI

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor'un Onuachu için yaptığı teklifleri geri çeviren ve 15 milyon avroluk bonservis talebinde direten Southampton'ın inadı kırılmaya başladı. Bunda tecrübeli santrforun Karadeniz ekibinde oynama isteğinin de büyük rol oynadığı öğrenildi.

BİRÇOK FORMÜL MASADA

Trabzonspor yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama, bonservisiyle alma ve Southampton'ın çoğunluk hissesine sahip olduğu Göztepe'ye oyuncu verme gibi birçok formülü masaya getirdi. İlerleyen süreçte daha somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Paul Onuachu, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 25 resmi maçta 17 kez fileleri sarsmış, 4 de gol pası vermişti.

Trabzonspor yönetimi, Muhammed Cham transferini ise istediği noktaya getirmedi. Avusturyalı yıldızla el sıkışan bordo mavililer, kulübü Clermont ile bir türlü anlaşma zemini sağlayamadı. İndirime yanaşmayan Fransız ekibinin katı tutumu transferi zorlaştırıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.