2 Kasım 2025 Pazar
Paul Onuachu'dan Victor Osimhen açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'un başarılı futbolcu Paul Onuachu maç sonu kendisine sorulan Victor Osimhen sorusunu cevapladı.

2 Kasım 2025 Pazar 14:26
Paul Onuachu'dan Victor Osimhen açıklaması
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray derbide Trabzonspor'u konuk etti. Dev maç 0-0 sona ererken, maç sonrası Paul Onuachu'ya Victor Osimhen soruldu.

Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, derbinin ardından koridorda kendisine yöneltilen "Osimhen mi sen mi?" sorusuna cevap verdi.

ONUACHU'DAN OSIMHEN CEVABI

Paul Onuachu'nun bu soruya, çıkışa doğru yöneldiği sırada arkasını dönerek "Osimhen" cevabını vermesi dikkat çekti.

PERFORMANSI

Paul Onuachu, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta attığı 7 golle, gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor.

