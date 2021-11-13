Paul Pogba, Juventus'a gitmek istiyor

13 Kasım 2021 Cumartesi 00:40 - Güncelleme: 13 Kasım 2021 Cumartesi 00:40

Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'nın Manchester United ile sözleşme yenilemeyerek bedelsiz bir şekilde Juventus'a transfer olmak istediği ileri sürdü.

Juventus'daki üstün performansından sonra United'a transfer olan Pogba, İngiliz devinde istediği performansı gösteremedi.

İtalyan basınına göre Fransız yıldız, 5 sene önce ayrıldığı Torino ekibine geri dönmek istediğini belirtti.

28 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun, bu sezonun sonunda Kırmızı-Şeytanlar ile olan sözleşmesi sona eriyor.

RONALDO İLE AYNI MAAŞI ALMAK İSTİYOR

Haberde Pogba'nın takıma yeni katılan Cristiano Ronaldo'nun aldığı maaşı almak istediği ve bu yüzden United yönetimi ile anlaşamadığı belirtildi.

Ayrıca, Juventus, Real Madrid ve Paris Saint Germain gibi takımların oyuncuya ilgisinin olması, İngiliz ekibinin işini iyice zorlaştırdığı aktarıldı.

İKİ AY YOK

Fransa Milli Takımı'nın Kazakistan ve Finlandiya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna dahil edilen oyuncunun, antrenmanda sakatlandığı ve iki ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Öte yandan oyuncu ve menajeri Mino Raiola'nın tavrının United'lı yöneticileri bıktırdığı ve artık Fransız oyuncuyu takımda tutmak için çabalamayacakları ifade edildi.