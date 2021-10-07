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Spor

Paul Pogba Manchester United'da kalmak istiyor

İngiltere Premier Lig ekibiManchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız yıldız Paul Pogba, takımıyla sözleşme uzatmak istiyor.

7 Ekim 2021 Perşembe 13:14 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 13:14
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İsmi PSG ve Real Madrid gibi Avrupa devleri ile anılan Paul Pogba'nın Manchester United ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. Yıldız futbolcu ise büyük kulüplerin kendisine olan ilgisine karşı, Premier Lig ekibinde devam etmek istiyor. Ancak yıldız futbolcunun yeni maaş talebi bir hayli yüksek.

L'Equipe'de yer alan habere göre Manchester United ile yeni sözleşme imzalamak isteyen Pogba, kendisini Premier Lig'in en çok kazananlarından biri haline getirecek uzun vadeli bir anlaşma istiyor.

Yıldız futbolcunun İngiliz ekibinde devam etme kararında Cristiano Ronaldo, Raphael Varane ve Jadon Sancho gibi dünya yıldızlarının kadroya dahil edilmiş olmasının etkili olduğu aktarılanlar arasında yer alıyor.

United cephesinde ise Pogba'nın sezona 7 asistle başlamış olması kulübün yıldız futbolcuyla devam etmek istemesinde önemli bir etken olabilir.

Pogba sözleşmesinin son senesinde olduğu için Ocak ayında diğer kulüpler ile görüşmeye başlayabilir. United eğer Fransız yıldız ile devam etmeyi düşünüyor ise elini çabuk tutması gerekiyor.

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