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Spor

Paul Pogba yeni sözleşmeye ikna oldu

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, yeni sözleşme imzalamaya ikna oldu ve takımda kalma kararı verdi.

7 Ekim 2021 Perşembe 18:10 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 18:11
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Aylar süren söylentilerin ardından Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'nın takımda kalma kararı verdiği kaydedildi.

L'Equipe'in haberine göre Fransız yıldız, Cristiano Ronaldo'nun transferinden etkilendi ve kulübün yüksek hedeflerine inanarak yeni sözleşme imzalamaya ikna oldu.

Juventus, PSG ve Real Madrid ile uzun süredir adı anılan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki oyuncunun senelik 20 milyon euroluk yeni kontrata imza atmaya hazırlandığı belirtildi.

2016'da 105 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Manchester United'da 215 maça çıkan Pogba, 38 gol ve 49 asistlik performans sergiledi.

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