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Spor

Paul Scholes, De Gea'ya sahip çıktı

Yediği hatalı goller nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki Manchester United kalecisi De Gea'ya Paul Scholes'tan destek geldi.

AA21 Temmuz 2020 Salı 15:19 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 15:19
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Manchester United'ın eski yıldız futbolcusu Paul Scholes, yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen kaleci David De Gea'ya sahip çıktı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Scholes, "Evet, kötü zamanlar geçiriyor olabilir ama Manchester United son 6 sezondur onsuz ilk 10'a bile giremezdi." ifadelerini kullandı.

Manchester'ın efsane futbolcusu, İspanyol kalecinin yakın zamanda eski formuna kavuşacağını sözlerine ekledi.

De Gea, takımının Chelsea'ye 3-1 mağlup olduğu Federasyon Kupası yarı final maçından sonra, yediği goller sebebiyle İngiliz taraftarların ağır eleştirilerine maruz kalmıştı.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Atletico Madrid'de adım atan De Gea, 2011 yazında 25 milyon avro karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.

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