UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında Manchester United deplasmanına konuk olmuştu.

Sarı-kırmızılılar, iki kez geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafere imza atmıştı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetmişti.

Kırmızı Şeytanlar'ın golleri ise Rasmus Hojlund'dan gelmişti.

Manchester United'ın efsane futbolcularından Paul Scholes, İngiliz devinin gidişatına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TNT Sports'a konuşan Scholes, sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak bir ifade kullandı.

Paul Scholes'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Her zaman dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde evinizdeki maçları kazanır, deplasmanda beraberlik ya da galibiyet elde etmeye çalışırsanız gruptan çıkarsınız."

"EVİNİZDE BÖYLE BİR TAKIMA ASLA KAYBETMEMELİSİNİZ"

"Galatasaray maçı büyük bir hayal kırıklığı. Evinizde böyle bir takıma asla kaybetmemelisiniz. United güvensiz bir oyun oynadı. Sonuç büyük bir sürpriz değildi. Kendi sahalarında Kopenhag'a karşı çok şanslıydılar, pek iyi oynamadılar. Gruptan çıkma şansları yarı yarıya."

"KOPENHAG BENİ ENDİŞELENDİRİYOR"

"Kopenhag maçı gerçekten çok zor. Avrupa'daki bu deplasman maçları çok zorlu. Manchester United'ın zayıflığı karşısında endişe etmeniz gerekir, baskı altında çökebilirler. Geçen yıl deplasman maçlarında zayıf olduklarını gösterdiler. Sevilla deplasmanını düşünüyorsunuz. Harika bir atmosferdi, düşmancaydı. Dağıldılar, baş edemediler. Çok iyi bir takım olmasalar da organize bir takım olan Kopenhag beni endişelendiriyor."

"TAKIMDA BÜYÜK ATMOSFERLERLE BAŞ EDEBİLECEK KARAKTER VAR MI BİLMİYORUM"

"Takımda büyük atmosferle baş edebilecek karakter ve savaşçılar var mı bilmiyorum. Ancak Kopenhag'da kazanırlarsa bu onlara gerçek bir şans verir."

"ERIK TEN HAG MAÇ KAZANMAK ZORUNDA"

"Erik ten Hag maç kazanmak zorunda, yapabileceği bir şey yok. Bunu nasıl yaptığınızın önemli olduğunu düşünmüyorum. Çok para harcadı, sonuçlar ve performans ortalamanın çok altındaydı ama bu noktada sadık kalınacak doğru kişi o."