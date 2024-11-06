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Spor

Paulista: Kendimi iyi hissediyorum

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında evinde Malmö'yü 2-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta, başarılı savunma oyuncusu Gabriel Paulista galibiyetin ardından konuştu.

6 Kasım 2024 Çarşamba 21:00 - Güncelleme:
Paulista: Kendimi iyi hissediyorum
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Beşiktaş'ın başarılı stoperi Gabriel Paulista, Malmö maçının ardından açıklamalar yaptı.

"BİZE ZORLUK ÇIKARDILAR"

Gabriel Paulista yaptığı açıklamada, "Valencia uzun süre yaşadığım bir şehir. Orada bir doğa olayı yaşandı. En kısa sürede her şeyin yoluna girmesini, orada yakınlarını kaybeden insanlara başsağlığı diliyorum. Maç hakkında konuşacak olursam zor oldu. Rakibimiz iyi oynayan bir takımdı. Fiziksel olarak da bize zorluk çıkardılar. İyi direndik, iyi mücadele ettik ve 2-1 maçı kazandık." dedi.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Paulista ayrıca, "Takıma yardımcı olduğum için mutluyum. Takımla birlikte iyi iş çıkardık. Takımıma pozitif katkı sağladığımı düşünüyorum. Cuma günü oynadığımız maçta iyi bir enerjimiz yoktu. Bugün bu enerjiyi sahaya yansıttık. Ben kendimi iyi hissediyorum. Hocama bana forma şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Tabii ki uzun sakatlıktan sonra oynadığım için biraz yorgunum. Şimdi Başakşehir maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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