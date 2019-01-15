İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4456
  • 6,2319
  • 226.244
  • 92.844
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Paulo Barbosa: Belki tekrar anlaşabiliriz ama şimdilik bir gelişme yok

Manuel Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa, futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moksova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Manuel Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa, Portekizli futbolcunun geleceği hakkında konuştu.

Fernandes'in Lokomotiv Moskova'daki geleceği hakkında konuşan Paulo Barbosa, ''Hala bir gelişme yok. Her şey bildiğiniz gibi. Zaten daha zamanımız var. Belki tekrar anlaşabiliriz ama şimdilik bir gelişme yok.'' sözlerini kullandı.

''SON KEZ BAŞKANLA KONUŞMAYI BEKLİYORUZ''

Fernandes'in Lokomotiv Moskova'yı CAS'a şikayet ettiği dedikoduları hakkında da açıklamalarda bulunan menajer, ''Hayır, böyle bir karar almadık. Lokomotiv Başkanı ne diyecek onu bekliyoruz. Tekrar buluşup konuşma yapacağız. Tüm oyuncular bu sezonun bonuslarını aldı ama nedense sadece Manuel Fernandes alamadı. Bizde neden bunu yaptılar diye başkanla konuşmak istiyoruz.'' dedi.

2014 yılında Beşiktaş'tan Lokomotiv Moskova'ya transfer olan 32 yaşındaki Manuel Fernandes, bu sezon takımıyla 22 maça çıkarken 3 gol ve 4 asist kaydetti.

(Sporx)

Karneyle Ekmek Dağıtılmaya Başlanması – Tarihte bugün 14 Ocak 1942

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gerilim yükseldi: ABD askerleri geri dönmek zorunda kaldı

Gerilim yükseldi: ABD askerleri geri dönmek zorunda kaldı

'Uzaylılar kasıtlı olarak gönderdi'

'Uzaylılar kasıtlı olarak gönderdi'

Dev iş birliği resmen duyuruldu

Dev iş birliği resmen duyuruldu

Ülke alarmda: Patlama ve silah sesleri duyuldu

Ülke alarmda: Patlama ve silah sesleri duyuldu

Başkan Erdoğan davet etti, yarın geliyor

Başkan Erdoğan davet etti, yarın geliyor

'Pompeo'nun konuşması yalan ve çelişkilerle dolu'

'Pompeo'nun konuşması yalan ve çelişkilerle dolu'

Türk vatandaşı ABD'de 22 dolar için öldürüldü

Türk vatandaşı ABD'de 22 dolar için öldürüldü

Bozkurt işareti yapamayan İP'li aday kahkahaya boğdu

Bozkurt işareti yapamayan İP'li aday kahkahaya boğdu
 

POPÜLER HABERLER

Başkan adayının bozkurt işareti Akşener´i kahkahaya boğdu

Başkan adayının bozkurt işareti Akşener´i kahkahaya boğdu

Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı

Apple'ın iPhone 11'i internete sızdı

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı kazaya neden oldu

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı kazaya neden oldu

Tunceli'de bir ilçe kar nedeniyle görünmez oldu

Tunceli'de bir ilçe kar nedeniyle görünmez oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA