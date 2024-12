Paulo Fonseca: Memnun değilim

Milan Teknik Direktörü Paulo Fonseca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız karşısında aldıkları 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Fonseca, "Elbette sonuçtan memnunum. Bu maç, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste aldığımız dördüncü galibiyet oldu. Daha ileriye gitmek için iyi bir şansımız var." dedi.

Galibiyete rağmen, "Her şey benim için uygun değildi." diyen Fonseca, "Takım olarak yaptıklarımızı beğenmedim. Sahada her şeyimizi vermeliyiz. Ayrıntılara girmek istemiyorum. Düşündüğüm her şeyi oyunculara söyleyeceğim. Kızgın değilim ama üzgünüm. Kazandığımız için kızgın değilim ama bunun dışında takımdan istediğim hiçbir şeyi göremedim." ifadelerini kullandı.

Milan, sahasındaki Kızılyıldız maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde üst üste dördüncü galibiyetini almış ve puanını 12'ye yükseltmişti.