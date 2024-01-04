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Spor

Pavlovic transferinde Fenerbahçe'ye dişli rakipler

Savunma hattında ciddi sorunlar yaşayan Fenerbahçe, 22 yaşındaki genç stoper Strahinja Pavlovic'i gözüne kestirdi. Ancak sarı lacivertli ekibin transferdeki rakipleri oldukça dişli.

Akşam4 Ocak 2024 Perşembe 10:17 - Güncelleme:
Pavlovic transferinde Fenerbahçe'ye dişli rakipler
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Sezona beş stoperle başlayan ancak yaşanan peş peşe sakatlıklardan dolayı o bölgede İsmail Yüksek'i dahi oynatmak zorunda kalan sarı lacivertliler, transferde önceliğini merkez savunmaya verdi. Stefano Savic, Çağlar Söyüncü gibi isimlerle anılan Fenerbahçe'nin son gözdesi ise Avusturya ekibi Red Bull Salzburg'un 22 yaşındaki 1,94'lük solak stoperi Strahinja Pavlovic oldu. Sırp Milli Takımı'nda da oynayan genç yıldızı isteyen tek takım Kanarya değil. Hayli ciddi ekipler sırada...

SAĞLIK TESTİNDEN GEÇEMEMİŞTİ

İtalyan basınından Radioroma'nın haberine göre; futbolcuyu Fenerbahçe, Juventus, Roma ve Brighton kadrosuna katmak istiyor. Özellikle Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Pavlovic'in transferi konusunda hayli istekli olduğu vurgulandı. Haberin devamında 1,94'lük oyuncunun 2019'da Lazio'nun sağlık testinden geçemediği de ifade edildi. Avrupa transfer piyasasının yükselen ismi olan Sırp yıldız için Fenerbahçe'nin nasıl bir öneri sunacağı ise merak ediliyor.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

1 Temmuz 2022'de Fransız ekibi Monaco'dan 7 milyon euroya Salzburg'a transfer olan Pavlovic'in Transfermarkt'taki piyasa değeri şu anda 25 milyon euro. Sırp Milli Takımı'nda ilk maçına 3 Eylül 2020'de çıkan başarılı futbolcu, tam 32 kez ülkesinin formasını giydi. Sırbistan'ın kaptanı olan Fenerbahçe'nin futbolcusu Dusan Tadic'i de yakından tanıyor. Bu sezon Salzburg'da 21 resmi karşılaşmaya çıkan solak stoper, 2 gol atıp 2 de asist üretti.

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