15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,284
  • 5,997
  • 227.64
  • 101.742
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Pazarlık yapmadan imzayı atmam

Terim’in raporu sonrası Galatasaray Yönetimi’nin sözleşme uzatma teklifi yapacağı Selçuk İnan, maddi açıdan herhangi bir isteğinin olmayacağını ve mukaveleye hiç bakmadan imzayı atacağını açıkladı

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GALATASARAY’DA son haftalarda performansı yükselişte olan isimlerden Selçuk İnan ile sözleşme uzatma kararı alınırken, tecrübeli futbolcu bu konuda ilk kez görüşlerini bildirdi. Yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim’in raporu sonrası mukavele yenilemeye hazırlandığı Selçuk İnan’ın 2 milyon 950 bin euro olan ücretini 1 milyon euro karşılığı Türk Lirası’na çevirmeyi planladığı ve önümüzdeki günlerde menajeri ile ilk görüşmenin gerçekleşeceği kaydedildi. Selçuk ise sözleşme yenileme haberlerinin çıkmasının ardından, “Ben Galatasaray’a gönülden bağlıyım. Futbolu da burada bırakmak istiyorum. O nedenle yönetimle maddi konuda bir pazarlık içerisine girmeyeceğim. Mukaveleye hiç bakmadan imza atmaya hazırım. Yönetim benim için neyi uygun görürse, kabulümdür” ifadesini kullandı.

İstanbul´da etkili olan sis drone ile havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yeni işe alınan sigortalılara üç aylık destek

Yeni işe alınan sigortalılara üç aylık destek

Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de 4.1 büyüklüğünde deprem

İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

İşgalci İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

‘Süper Ay’ İstanbul’da

‘Süper Ay’ İstanbul’da

Trump'ın nükleer transfer planına soruşturma

Trump'ın nükleer transfer planına soruşturma

Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya 'mülteci' resti

Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya 'mülteci' resti

Irak'tan ilginç 'askeri üs' açıklaması

Irak'tan ilginç 'askeri üs' açıklaması

CHP'den istifa eden Belediye Başkanı DP'den aday oldu

CHP'den istifa eden Belediye Başkanı DP'den aday oldu
 

POPÜLER HABERLER

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Hindistan’da 2 gösteri uçağı düştü

Hepsi saman balyaları arasından çıktı

Hepsi saman balyaları arasından çıktı

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

Aşırı yağış limon hasadını geciktirdi

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

Dağcılar keşfetti! Eşi benzeri yok

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA