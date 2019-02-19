Pazarlık yapmadan imzayı atmam

GALATASARAY’DA son haftalarda performansı yükselişte olan isimlerden Selçuk İnan ile sözleşme uzatma kararı alınırken, tecrübeli futbolcu bu konuda ilk kez görüşlerini bildirdi. Yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim’in raporu sonrası mukavele yenilemeye hazırlandığı Selçuk İnan’ın 2 milyon 950 bin euro olan ücretini 1 milyon euro karşılığı Türk Lirası’na çevirmeyi planladığı ve önümüzdeki günlerde menajeri ile ilk görüşmenin gerçekleşeceği kaydedildi. Selçuk ise sözleşme yenileme haberlerinin çıkmasının ardından, “Ben Galatasaray’a gönülden bağlıyım. Futbolu da burada bırakmak istiyorum. O nedenle yönetimle maddi konuda bir pazarlık içerisine girmeyeceğim. Mukaveleye hiç bakmadan imza atmaya hazırım. Yönetim benim için neyi uygun görürse, kabulümdür” ifadesini kullandı.