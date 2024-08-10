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Spor

Pazarlıklar devam ediyor! Beşiktaş, Rick Karsdorp mesaisinde

Sağ bek transferi için yoğun mesai harcayan Beşiktaş İtalyan ekibi Roma'nın kadrosunda düşünmediği yıldız futbolcu Rick Karsdorp için çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlı ekip, oyuncuyu 3 milyon euronun altında bir maaşa ikana etmeye çalışıyor. İşte detaylar...

Akşam10 Ağustos 2024 Cumartesi 09:07 - Güncelleme:
Pazarlıklar devam ediyor! Beşiktaş, Rick Karsdorp mesaisinde
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Sağ ve sol bek transferleri için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Roma'da kadro dışı bırakılan Rick Karsdorp için temaslarını sürdürüyor. İtalyan ekibinin de elinden çıkarmak istediği Hollandalı sağ bek ile maaş pazarlığı yapan Siyah-Beyazlılar, 3 milyon euronun altında bir maaş öneriyor. Rick Karsdorp ise Roma'da kazandığı yıllık 3 milyon euronun altına düşmek istemiyor. Görüşmeler bu nedenle yavaşlasa da Kartal, oyuncuyu ikna etmek için çabalıyor. İtalyan basını, Beşiktaş'ın oyuncuya farklı bonuslar sunarak transferi tamamlayabileceğini yazdı.

28 MAÇA ÇIKTI

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Rick Karsdorp, geçen sezon Roma formasını 28 kez sırtına geçirdi. Bu süreçte toplam bin 810 dakika sahada kalan tecrübeli sağ bek oyuncusu 3 asistle takımına katkı sağladı. Hollandalı yıldız, Futbola başladığı Feyenoord'un haricinde yalnıca Roma forması giydi. Karsdorp, İstanbul'a gelirse üçüncü takımı Beşiktaş olacak.

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