Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Ruslan Malinovskyi transferinde pazarlıklar iyice kızıştı.

Beşiktaş, Ukraynalı futbolcu için Marsilya'ya 1.2 milyon euro kiralama ücreti önerirken ayrıca 7.5 milyon euro da satın alma opsiyonunu teklifine ekledi. Fransız ekibi ise geçen sezonun devre arasında İtalya'nın Atalanta kulübünden 10 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kiralık olarak dahil ettiği deneyimli futbolcuya ödediği parayı geri kazanmanın peşinde.

KADROYA ALINMADI

Bu nedenle Kartal'dan 2 milyon euro kiralama ücreti dışında 8 milyon euro da zorunlu satın alma şartı koştu. Beşiktaş cephesi ise oyuncunun kiralık süreci sonrasındaki durumun zorunlu değil opsiyona bağlı olmasını istiyor.

Bu arada Torino'nun da kadrosuna katmayı hedeflediği 30 yaşındaki futbolcu, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Panathinaikos ile oynayacağı eleme maçının UEFA'ya bildirilen listesinde yer almadı. Bu gelişme Malinovskyi'nin takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

23 MAÇA ÇIKTI

Marsilya formasıyla 23 maça çıkan Malinovskyi, 2 gol ve 1 asistle skora 3 kez katkı sağladı.