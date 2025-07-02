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Spor

Pazarlıklar devam ediyor! Fenerbahçe'de sıradaki hedef Marco Asensio

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertli ekip, PSG forması giyen Marco Asensio'yu gündemine aldı. Fenerbahçe transfer için Fransız ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...

AKŞAM2 Temmuz 2025 Çarşamba 09:06 - Güncelleme:
Pazarlıklar devam ediyor! Fenerbahçe'de sıradaki hedef Marco Asensio
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Dün golcü transferini Jhon Duran ile yapan Fenerbahçe, orta saha takviyesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Paris Saint-Germain'den Marco Asensio'yu radarına alan sarı lacivertliler, İspanyol yıldız için harekete geçti. Teknik Direktör Jose Mourinho, 29 yaşındaki futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Portekizli teknik direktörün projelerini dinleyen Asensio, Kanarya'ya sıcak baktı.

PSG ile görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe Yönetimi ise oyuncuyu kiralamak istiyor. Fakat oyuncunun 14 milyon euroluk maaşı büyük bir engel. Kanarya, bu rakamın tamamını ödemek istemiyor. PSG, oyuncunun yıllık ücretinin bir kısmını karşılamayı kabul ederse transferde son aşamaya gelinecek. Öte yandan Fenerbahçe, İspanyol yıldızla da maaş konusunda görüşmeler yapacak. Fransa basınındaki haberlere göre; Sarı-Lacivertliler, uygun koşulları sağlayabilirse oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katabilir. Marco Asensio, sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçirdi. Premier Lig'de sadece 13 maça çıkan yıldız hücumcu 3 gol ve 1 asist yaptı. PSG, kontratının bitimine 1 yıl kalan oyuncusundan gelir elde etmek istiyor.

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