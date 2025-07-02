Dün golcü transferini Jhon Duran ile yapan Fenerbahçe, orta saha takviyesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Paris Saint-Germain'den Marco Asensio'yu radarına alan sarı lacivertliler, İspanyol yıldız için harekete geçti. Teknik Direktör Jose Mourinho, 29 yaşındaki futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Portekizli teknik direktörün projelerini dinleyen Asensio, Kanarya'ya sıcak baktı.

PSG ile görüşmeleri sürdüren Fenerbahçe Yönetimi ise oyuncuyu kiralamak istiyor. Fakat oyuncunun 14 milyon euroluk maaşı büyük bir engel. Kanarya, bu rakamın tamamını ödemek istemiyor. PSG, oyuncunun yıllık ücretinin bir kısmını karşılamayı kabul ederse transferde son aşamaya gelinecek. Öte yandan Fenerbahçe, İspanyol yıldızla da maaş konusunda görüşmeler yapacak. Fransa basınındaki haberlere göre; Sarı-Lacivertliler, uygun koşulları sağlayabilirse oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katabilir. Marco Asensio, sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçirdi. Premier Lig'de sadece 13 maça çıkan yıldız hücumcu 3 gol ve 1 asist yaptı. PSG, kontratının bitimine 1 yıl kalan oyuncusundan gelir elde etmek istiyor.