Hücum hattını çeşitlendirmek isteyen ve 3 kulvarda mücadele veren Fenerbahçe, kış transfer döneminde kozlarını açık oynayacak. 28 yaşındaki Fransız kanat-forvet oyuncusu Christopher Nkunku transferi için AC Milan ile resmi görüşmelere başlandı. Çizme basınındaki haberlere göre AC Milan, Fenerbahçe'ye 35 milyon euro fiyat çekti. Kanarya, bu bedelin aşağı çekilmesi adına pazarlıklarını sürdürüyor. İtalyan ekibi büyük yatırım yaptığı ve bu sezon beklediği verimi alamadığı Nkunku'yu göndermeye sıcak bakıyor. Bu da Sarı-Lacivertli yönetimin önemli kozu oldu.

HOCANIN RAPORUYLA DEĞİŞTİ

Atletico Madrid'den 30 yaşındaki Norveçli forvet Alexander Sörloth için kaynağın kullanılması planlanıyordu fakat Domenico Tedesco'nun raporuyla işler değişti. İtalyan adam, Alman ekibi Leipzig'de birlikte çalıştığı yetenekli futbolcunun alınmasını istedi. Transfer gerçekleşirse Tedesco, Nkunku'yu '9' numara, kanat ve hem de Duran'a yakın 'ikinci forvet' olarak kullanmayı planlıyor. Sörloth ise tipik bir 9 numara. Fransız oyuncu Nkunku, Tedesco Leipzig'in başına geçtikten sonra 3096 dakika sahada kalıp tam 27 gol 12 asistle oynadı.

116 MİLYON EURO HARCANDI

PSG altyapısında yetişen Kongo asıllı Fransız oyuncu, 2019'da 19.5 milyon euroya Leipzig'e katıldı. Gösterdiği performansla 2023 yılında 60 milyon euroya Chelsea'ye transfer oldu. İngiliz ekibinde 62 karşılaşmada forma giyip 18 gol 5 asist üretti. Ağustos 2025'te ise Milan 37 milyon euroya kadrosuna kattı. İtalya'daki ilk dönem beklentilerin altında kaldı, son haftalarda yükseldi. 14 maçta 3 gol 2 asistle oynadı. Fransa Milli Takımı'nda ise 18 maçta 2 gol 2 asist kaydetti. Nkunku; kanatta 61, on numarada 66 ve forvette 113 karşılaşmada forma giydi.

AYRILMAK İSTEMİYOR

İtalyan gazeteci Di Marzio son olarak, "Nkunku, Milan'da kalmak istiyor. Bu transfer kesinlikle gerçekleşmeyecek demek değil ama yıl sonu itibarıyla durum böyle. Oyuncu sezon sonuna kadar kalmaya kararlı" haberini geçti.