Kaleci transferi için önceliğini Ederson'a veren Galatasaray, Brezilyalı oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. 31 yaşındaki file bekçisinin ülkesinde yapılan haberlerde de Ederson'un Türkiye'ye gelmeye hazır olduğu belirtildi. Motorcyclesports adlı web sitesinde konuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Manchester City'nin kalecisi Ederson, mide rahatsızlığı nedeniyle Wolves maçında oynamadı ama asıl gündem transfer söylentileri oldu.

Galatasaray, Brezilyalı yıldız için 10 milyon € teklif etti, City ise 25 milyon € istiyor. Ederson da bu ihtimale sıcak bakıyor." Haberde, Pep Guardiola'nın Galatasaray söylentilerini yalanlamadığına da vurgu yapıldı. Öte yandan Cim-Bom'un, Porto'dan Diogo Costa ile ilgilendiği öğrenildi. Almanya'dan Sky'ın haberine göre; Galatasaray Yönetimi, Manchester City ile anlaşma sağlayamazsa Porto'ya teklif yapacak. 25 yaşındaki Portekizli kalecinin güncel piyasa değeri 40 milyon euro. Kadrosunda Andre Onana ve Altay Bayındır gibi isimleri bulunduran Manchester United da Costa'yı istiyor.