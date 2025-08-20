İSTANBUL 28°C / 18°C
20 Ağustos 2025 Çarşamba
  Spor > Pazarlıklar devam ediyor! Galatasaray'da gündem Ederson
Pazarlıklar devam ediyor! Galatasaray'da gündem Ederson

Kaleci transferi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Manchester City forması giyen 31 yaşındaki file bekçisi Ederson ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılı ekip, Premier Lig takımı ile bonservis pazarlıklarına devam ediyor. İşte detaylar...

Kaleci transferi için önceliğini Ederson'a veren Galatasaray, Brezilyalı oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. 31 yaşındaki file bekçisinin ülkesinde yapılan haberlerde de Ederson'un Türkiye'ye gelmeye hazır olduğu belirtildi. Motorcyclesports adlı web sitesinde konuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Manchester City'nin kalecisi Ederson, mide rahatsızlığı nedeniyle Wolves maçında oynamadı ama asıl gündem transfer söylentileri oldu.

Galatasaray, Brezilyalı yıldız için 10 milyon € teklif etti, City ise 25 milyon € istiyor. Ederson da bu ihtimale sıcak bakıyor." Haberde, Pep Guardiola'nın Galatasaray söylentilerini yalanlamadığına da vurgu yapıldı. Öte yandan Cim-Bom'un, Porto'dan Diogo Costa ile ilgilendiği öğrenildi. Almanya'dan Sky'ın haberine göre; Galatasaray Yönetimi, Manchester City ile anlaşma sağlayamazsa Porto'ya teklif yapacak. 25 yaşındaki Portekizli kalecinin güncel piyasa değeri 40 milyon euro. Kadrosunda Andre Onana ve Altay Bayındır gibi isimleri bulunduran Manchester United da Costa'yı istiyor.

