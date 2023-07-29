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Spor

Pazarlıklar sona erdi! Galatasaray, Kerem Demirbay transferinde mutlu sona yakın

Yeni transferleri için imza töreni yapmayı planlayan Galatasaray bir yandan da yeni isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip son olarak Bayer Leverkusen forması giyen 30 yaşındaki oyuncu Kerem Demirbay ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın transferi kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor. İşte detaylar...

Fanatik29 Temmuz 2023 Cumartesi 13:22 - Güncelleme:
Pazarlıklar sona erdi! Galatasaray, Kerem Demirbay transferinde mutlu sona yakın
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Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da transferde şov yapan Sarı kırmızılılarda yarın gövde gösterisi günü... Galatasaray, sosyal medya hesabı üzerinden yarın toplu imza töreni gerçekleştirileceğini açıkladı. Icardi, Zaha ve Angelino gibi yıldızların, Rams Park'ta taraftarın önünde sözleşme imzalaması beklenirken, şu ifadelere yer verildi: "Yıldızların, şanlı Galatasaray formasıyla taraftarımızın önünde ışıldayacağı imza töreninin ardından Futbol A Takımımızın antrenmanında hep birlikte olacağız!"

SARI-KIRMIZILI FORMAYI GİYMEK İSTİYOR

Aslan töreni yapacak ancak transferde durmayacak... Galatasaray'ın orta sahadaki öncelikle transferlerinden biri de Kerem Demirbay'dı. Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in formasını giyen 30 yaşındaki futbolcu ile yapılan pazarlıklar sona erdi. Kerem, zaten daha önce sarı kırmızılı formayı giymek istediğini dile getirmişti. Kulübü de onay verince artık geriye sadece imzaların atılması kaldı.

DETAYLAR KONUŞULUYOR

Leverkusen ile yönetim arasında sadece sözleşme konusundaki detayların belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi. Taraflar bu konuda da rakamları belirledikten sonra Cim Bom'un, Kerem Demirbay transferini resmen KAP'a bildirmesi bekleniyor.

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