Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da transferde şov yapan Sarı kırmızılılarda yarın gövde gösterisi günü... Galatasaray, sosyal medya hesabı üzerinden yarın toplu imza töreni gerçekleştirileceğini açıkladı. Icardi, Zaha ve Angelino gibi yıldızların, Rams Park'ta taraftarın önünde sözleşme imzalaması beklenirken, şu ifadelere yer verildi: "Yıldızların, şanlı Galatasaray formasıyla taraftarımızın önünde ışıldayacağı imza töreninin ardından Futbol A Takımımızın antrenmanında hep birlikte olacağız!"

SARI-KIRMIZILI FORMAYI GİYMEK İSTİYOR



Aslan töreni yapacak ancak transferde durmayacak... Galatasaray'ın orta sahadaki öncelikle transferlerinden biri de Kerem Demirbay'dı. Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in formasını giyen 30 yaşındaki futbolcu ile yapılan pazarlıklar sona erdi. Kerem, zaten daha önce sarı kırmızılı formayı giymek istediğini dile getirmişti. Kulübü de onay verince artık geriye sadece imzaların atılması kaldı.

DETAYLAR KONUŞULUYOR



Leverkusen ile yönetim arasında sadece sözleşme konusundaki detayların belirlenmeye çalışıldığı öğrenildi. Taraflar bu konuda da rakamları belirledikten sonra Cim Bom'un, Kerem Demirbay transferini resmen KAP'a bildirmesi bekleniyor.