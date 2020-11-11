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Spor

Pazarspor'da 14 koronavirüs vakası

2. Lig takımı Pazarspor'da, 12 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personel olmak üzere toplam 14 kişide koronavirüse rastlandığı açıklandı.

AA11 Kasım 2020 Çarşamba 10:03 - Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 10:03
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Misli.com 2. Lig ekiplerinden Pazarspor'da 12 futbolcu, bir antrenör ve bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Pazarspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 12 sporcu, bir antrenör ve bir personelin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilerek, gerekli izolasyonun yapıldığı ve tedavi sürecine başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, bugün Pazar İlçe Stadı'nda oynanması planlanan Kırşehir Belediyespor maçının ileri bir tarihe ertelenmesi için federasyon nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığı kaydedildi.

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