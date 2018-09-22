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Pedro: Hazard birkaç yıl içinde Ballon D'or kazanabilir

Chelsea'nin İspanyol kanat oyuncusu Pedro, Eden Hazard'ın dünyanın en iyilerinden olduğunu belirtti.

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Chelsea'de sezona iyi bir başlangıç yapan isimlerden Pedro, takım arkadaşı Eden Hazard'ın dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu söyledi.

İspanyol oyuncu, Hazard'ın Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede olduğunu kaydederken, "Eden Hazard, dünyadaki en iyi 3-4 oyuncudan biri. Messi, Ronaldo, Neymar ve Hazard. Her yıl kabiliyetini gösteriyor. Goller atıyor, asistler yapıyor, sürekli dakika alıyor ve çok iyi oynuyor. Belki birkaç yıl içinde Ballon D'or kazanabilir, o çok iyi bir oyuncu. Büyük bir yıldız" ifadelerini kullandı.

Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Hazard, bu sezon 5 maçta 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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