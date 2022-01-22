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Spor

Pedro Henrique bu sezon 5. kez golle buluştu

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da Pedro Henrique bu sezon ligdeki 5. golünü attı.

IHA22 Ocak 2022 Cumartesi 20:23 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 20:23
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DG Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique bu sezon ligdeki 5. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Sivasspor'da Pedro Henrique, rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 74. dakikasında Henrique, topu ağlarla buluşturdu. Henrique, böylece bu gol ile bu sezon ligdeki beşinci golünü kaydetmiş oldu.

31 yaşındaki oyuncu, ayrıca bu sezon Sivasspor formasıyla ligde 18. maçına çıktı. 2 kez asist yapan Pedro, 6 kez sarı kart, 1 kez de kırmızı kart gördü. Pedro ayrıca bin 421 dakikada sahada kaldı.

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