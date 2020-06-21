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Spor

Pedro Henrique golünü attı, ırkçılığa tepki gösterdi

Süper Lig'in 28.haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan ve müsabakayı 2-0 kazanan Hes Kablo Kayserispor'da Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, ırkçılığa tepki gösterdi.

IHA21 Haziran 2020 Pazar 15:54 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 15:54
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Maçın ilk yarısında takımının ilk golünü attıktan sonra takım arkadaşları Djedje ve Mensah’ı yanına alarak elini yumruk yapıp havaya kaldıran Pedro Henrique, Amerika’da yaşanan ırkçılık olaylarına tepkisini ifade etti. Pedro Henrique, maç sonrasında da "Brezilya’da farklı renkten insanlarla büyüdüm. Her renkten arkadaşım var. Irkçılık kabul edilemez bir durum. Bugün takımdaki en iyi arkadaşlarımdan Djedje ve Menhsah ile birlikte ırkçılığa tepki göstermek adına böyle bir sevinç yaptım" dedi.

Golü ile ilgili olarak da konuşan Pedro Henrique, "Genelde gollerim sağ ayak ile oluyor ama bu kez sol ayak ile yaptım ve bu da benim için ilginç bir gol oldu. Çok iyi bir vuruş yaptım. Takımıma gol kazandırdığım için mutluyum" açıklaması yaptı.

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