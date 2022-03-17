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Spor

Pedro Henrique'den Sivasspor'a kötü haber

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da Pedro Henrique, sakatlığı nedeniyle 30. haftada oynanacak Altay maçında forma giyemeyecek.

AA17 Mart 2022 Perşembe 20:45 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 20:45
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da Pedro Henrique'nin sakatlığı nedeniyle Altay maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

Antrenmanda sakatlanan Pedro Henrique'nin sağlık durumu hakkında kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "Pazar günü sahamızda oynayacağımız Altay maçının hazırlıkları kapsamında dün yaptığımız antrenman sırasında sağ üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Pedro Henrique'ye yapılan kontrollerde, sağ üst adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, sağlık ekibince tedavisine başlanan Henrique'nin, ligin 30. haftasında 20 Mart Pazar günü oynanacak Altay maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

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