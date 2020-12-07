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Spor

Pedro Henrique'nin golü Kayserispor'a yetmedi

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique bu sezon 2. kaydetti.

IHA07 Aralık 2020 Pazartesi 09:20 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 09:20
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Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, ligin 11. haftasında deplasmanda oynanan ve 1-1 sona eren Göztepe maçında takımının tek golünü attı.

Göztepe maçında 78 dakika sahada kalan Pedro Henrique, müsabakanın 73. dakikasında gol atarak takımını öne geçirmişti. Golü attıktan sonra büyük sevinç yaşayan Brezilyalı futbolcu, 78. dakikada yerini Harrison Manzala’ya bıraktı.

Pedro Henrique bu sezon ilk golünü ligin 3. haftasında Kayseri’de oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında penaltıdan atmıştı.

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