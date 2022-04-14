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Spor

Pedro Henrique'nin Sivasspor'dan neden ayrıldığı belli oldu

Sivasspor'dan Brezilya'nın Internacional takımına transfer olan Pedro Henrique yayımladığı veda mesajında, hastalığı bulunan kızının tedavi sürecinde yanında olmak istediği için kırmızı beyazlı takımdan ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı.

AA14 Nisan 2022 Perşembe 10:24 - Güncelleme: 14 Nisan 2022 Perşembe 10:24
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Spor Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'dan Brezilya'nın Internacional takımına transfer olan Pedro Henrique, veda mesajı yayımladı.

Henrique, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, doğduğu, büyüdüğü ve ailesinin yaşadığı şehrin takımına transfer olduğunu anımsattı.

Sezon başında Sivasspor yönetiminin büyük çaba ve özveri ile kendisini kırmızı-beyazlı ekibe kazandırdığını belirten Henrigue, 9 ay süren Sivasspor döneminde samimi ve hayatı boyunca unutamayacağı güzel arkadaşlıklar kurduğunu aktardı.

Sivasspor'un bir parçası olmaktan her zaman gurur duyduğunu ve duyacağını vurgulayan Henrique, "Yıllarca yurt dışında bulunduktan sonra kızımın tedavi sürecinde yanında olmak istediğimi yönetimimize bildirdim. Bu konudaki anlayışlarından dolayı başta Mecnun Otyakmaz ve Erdal Sarılar başkanlarım olmak üzere herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, takıma geldiği günden beri saha içerisinde ve saha dışında iyi ve kötü gününde destek olduğunu belirten Henrique, mesajında şunları kaydetti:

"Transfer sürecimdeki anlayışından dolayı da kendisine duyduğum sevgi ve saygıyı bildirmek isterim. Ayrıca iyi ve kötü günümde bana desteğini esirgemeyen taraftarlarımıza, kulüp personeline, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve yönetimimize teşekkür ediyorum, hepinizi çok seviyorum. Sivasspor'da oynamak benim için ayrı bir gururdu. Tüm Sivas şehrine ve Sivasspor sevdalılarına şükranlarımı sunuyorum."

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