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Spor

Pedro Malheiro: Maçın hakkı beraberlikti

Trabzonsporlu Pedro Malheiro, 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi15 Şubat 2025 Cumartesi 22:21 - Güncelleme:
Pedro Malheiro: Maçın hakkı beraberlikti
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Trabzonsporlu Pedro Malheiro, 2-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen Malheiro, "İlk yarıda iyi başlangıç yaptık. Öne geçtik. Topu iyi koruduk. Belki ilk yarının sonunda ikinci golü bulsak farklı olabilirdi. İkinci yarının başlangıcında Beşiktaş'ın iyi baskı yapacağını konuşmuştuk. Direnç gösteremedik. Fırsatlarımız da vardı. Herkes iyi bir futbol ortaya koydu. Maçın hakkı beraberlikti diyebiliriz. Kaybettik ama bir sonraki maçlar için iyi bir oyun ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

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