Pedro Martins: Yarın 1,5 saat için dostluğumuz ortadan kalkacak

DHA 29 Eylül 2021 Çarşamba 21:06 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 21:06

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Yunanistan ekibi Olympiacos'un teknik direktörü Pedro Martins, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hücum futbolunu benimseyen iki takımın karşılaşacağını belirten Martins, "Gruptaki en zor rakiple karşılaşacağız. Atmosferin çok sıcak olacağını biliyoruz. İlk maçı kazanmış olmamız moralimizi artırıyor. Üç puanın yanı sıra iyi bir oyunla sahadan ayrılmayı istiyoruz. Grupta dört takım var. Rekabet üst düzeyde." ifadelerini kullandı.

"VITOR İLE DOSTLUĞUMUZ 1.5 SAAT İÇİN ORTADAN KALKACAK"

Portekizli teknik adam, vatandaşı olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile olan dostluğu hakkında gelen soruya ise, "Gerçekten de Vitor ile son derece iyi bir arkadaşlığımız var. Rekabetimiz de üst düzeyde. Yarın 1,5 saat için bu ortadan kalkacak." cevabını verdi.

Basın toplantısından sonra neden antrenman yapmadıklarını ise Martins, "Arka arkaya maçlar yapıyoruz. Oyuncularımın iki gün dinlenmelerini istedim. Fenerbahçe'nin çimlerini tartışmıyoruz. Asla Vitor'a taktiğimizi kaptırmayız" cevabıyla açıkladı.