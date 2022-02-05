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Spor

Pekin Kış Olimpiyatları'nda Furkan Akar'dan tarihi başarı

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar, çeyrek finale yükseldi.

IHA5 Şubat 2022 Cumartesi 17:22 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 17:22
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Kısa kulvar buz patenin Türkiye'yi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden ilk sporcu olan Furkan Akar, büyük başarı elde etti. Yarışta Akar, 1.25.462'lik derecesiyle ikinci sırada yer alarak olimpiyatlarda sürat pateni branşında elemeleri geçen ilk Türk oldu. Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla Pekin Kış Olimpiyatları'na hak katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.

Furkan Akar'ın mücadele edeceği çeyrek final yarışları 7 Şubat'ta gerçekleşecek.

  • 2022 Pekin Kış Olimpiyatları
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