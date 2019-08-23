Pele hayranı

TRABZONSPOR’UN dünyaca ünlü yeni golcüsü Daniel Sturridge, Brezilya’nın efsane golcüsü Pele’nin hayranı. Çocukluğunda Pele’nin videolarını izleyerek büyüyen ve onun hareketlerini arka bahçelerinde yapmaya çalışan Sturridge’yi, kariyerinin ilk yıllarında etkileyen bir başka oyuncu da Chelsea’nin Portekizli eski 10 numarası Deco.

DECO’NUN ŞUT STİLİNİ KAPTIM

Kendine yeni özellikler katmak istediği için Pele gibi Deco’yu da izlediğini onun şut stilini kopyaladığını belirten 29 yaşındaki star şöyle devam etti: “Antrenmanlarda çok çalışırım ama yeteneklerim Allah vergisi. Sahaya çıkmadan önce atacağım golleri hayal ederim. Her maçtan önce 15-20 dakika eski gollerimi izlerim. Bunlar beni motive eder. Trabzon’daki yeni macera için sabırsızlanıyorum.”

ELEKTRİK DANSI ÇOK MEŞHUR

Sturridge’nin gol attıktan sonra yaptığı elektrik dansı da dünyaca meşhur. İngiliz yıldız bunun hikayesini de şöyle anlatıyor: “Bir gün ben, kardeşim ve kuzenim birlikte benim evimdeydik. Biraz sıkılıyorduk, müziği açtık ve dans etmeye başladık. Daha sonra bir gece kulübünde yine bu dansı yaptık. Bir gün gol attıktan sonra bu dansı yapmaya karar verdim böylece elektrik dansı geleneği başladı.”