30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7726
  • 6,4031
  • 277.213
  • 95394.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Pele hayranı

Yeteneklerinin Allah vergisi olduğunu belirten İngiliz santrfor, “Pele’nin videolarını izler, arka bahçede yapmaya çalışırdım. Trabzon’daki yeni macera için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TRABZONSPOR’UN dünyaca ünlü yeni golcüsü Daniel Sturridge, Brezilya’nın efsane golcüsü Pele’nin hayranı. Çocukluğunda Pele’nin videolarını izleyerek büyüyen ve onun hareketlerini arka bahçelerinde yapmaya çalışan Sturridge’yi, kariyerinin ilk yıllarında etkileyen bir başka oyuncu da Chelsea’nin Portekizli eski 10 numarası Deco.

DECO’NUN ŞUT STİLİNİ KAPTIM

Kendine yeni özellikler katmak istediği için Pele gibi Deco’yu da izlediğini onun şut stilini kopyaladığını belirten 29 yaşındaki star şöyle devam etti: “Antrenmanlarda çok çalışırım ama yeteneklerim Allah vergisi. Sahaya çıkmadan önce atacağım golleri hayal ederim. Her maçtan önce 15-20 dakika eski gollerimi izlerim. Bunlar beni motive eder. Trabzon’daki yeni macera için sabırsızlanıyorum.”

ELEKTRİK DANSI ÇOK MEŞHUR

Sturridge’nin gol attıktan sonra yaptığı elektrik dansı da dünyaca meşhur. İngiliz yıldız bunun hikayesini de şöyle anlatıyor: “Bir gün ben, kardeşim ve kuzenim birlikte benim evimdeydik. Biraz sıkılıyorduk, müziği açtık ve dans etmeye başladık. Daha sonra bir gece kulübünde yine bu dansı yaptık. Bir gün gol attıktan sonra bu dansı yapmaya karar verdim böylece elektrik dansı geleneği başladı.”

Tüm ülke bu kadınları konuşuyor! Soyguncuları pişman ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ÖSYM Başkanı Aygün'den önemli KPSS açıklaması

ÖSYM Başkanı Aygün'den önemli KPSS açıklaması

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü marşı büyük beğeni topladı

AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü marşı büyük beğeni topladı

Başkan Erdoğan siyam ikizlerini kabul etti

Başkan Erdoğan siyam ikizlerini kabul etti

Başkan Erdoğan tekvandocu İrem Yaman'ı kabul etti

Başkan Erdoğan tekvandocu İrem Yaman'ı kabul etti

Gözü yaşlı anne dağa kaçırılan oğlu için HDP önünde protestoda

Gözü yaşlı anne dağa kaçırılan oğlu için HDP önünde protestoda

Johnson'ın Elysee Sarayı'ndaki hareketi alay konusu oldu

Johnson'ın Elysee Sarayı'ndaki hareketi alay konusu oldu

ABD hayal kırıklığına uğradı

ABD hayal kırıklığına uğradı

Terör örgütü çözülüyor: 4 terörist teslim oldu

Terör örgütü çözülüyor: 4 terörist teslim oldu
 

POPÜLER HABERLER

İsrailli pilot, kendi ülkesinin askerleri ateş edince neye uğradığını şaşırdı

İsrailli pilot, kendi ülkesinin askerleri ateş edince neye uğradığını şaşırdı

O simgelerin heykeli dikildi! Yoğun ilgi görüyor

O simgelerin heykeli dikildi! Yoğun ilgi görüyor

İlk defa bayramda kullanıldı! 9 günde 1.7 milyon araç geçti

İlk defa bayramda kullanıldı! 9 günde 1.7 milyon araç geçti

1100 yıllık kilise! 7'nci kez ayin yapılacak

1100 yıllık kilise! 7'nci kez ayin yapılacak

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA