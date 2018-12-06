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Pele: Messi benimle kıyaslanamaz

Dünya futbolunun efsanevi ismi Pele, Lionel Messi'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğu şeklindeki yorumlara katılmadığını belirtti. Brezilyalı efsane, Diego Armando Maradona'nın Messi'den çok daha iyi olduğunu da söyledi.

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Dünya futbolunun efsanevi ismi Pele'nin son yorumları, Lionel Messi ve hayranlarını kızdıracakmış gibi görünüyor.

Ülkesinde yayım yapan Folha de Sao Paulo gazetesinin sorularını yanıtlayan 78 yaşındaki efsane, Messi'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olduğu yönündeki yorumlara karşı çıktı.

"Benimle kıyaslanamaz"

"Sadece sol ayağını kullanabilen ve iyi kafa vuramayan bir oyuncuyu nasıl olur da hem sağ hem sol ayağını kullanabilen ve kafa vuruşları iyi olan biriyle karşılaştırabilirsiniz ki?" diyen Pele, Messi'nin kendisiyle kıyaslanamayacağını söyledi.

Pele, öte yandan Arjantinli efsane Diego Armando Maradona'nın da Messi'den çok daha iyi bir futbolcu olduğunu ifade etti.

(Fanatik)

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