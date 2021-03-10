Pelkas müjdeyi verdi: ''Pazar günü sahada olacağım''

AA 10 Mart 2021 Çarşamba 16:34 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 16:34

Ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor maçında rakibiyle çarpışarak yerde kalan ve ardından hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki futbolcu, durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Olay anında sadece topa baktığını ve topun kontrolünün kendisinde olduğunu anlatan Pelkas, rakibinin ise topa yöneldiğini düşünmediğini aktardı.

Sadece çarpma anını hissettiğini sonraki birkaç dakikayı hatırlamadığını ifade eden hücum oyuncusu, gördüğü ilgiye ilişkin, "Oyuncular, çalışanlar, yönetim kurulu üyeleri, başkan herkes yanımdaydı. Ertesi gün yine tüm takım arkadaşlarım, yönetim yine aradılar. Sadece 5 aydır burada olmama rağmen bu büyük ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler bana, kendi evimde olduğumu anladım." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarlardan harika mesajlar aldığını da vurgulayan Pelkas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlar harikaydı binlerce mesaj geldi, hepsine yetişemedim. Büyük Fenerbahçe ailesini mutlu etmeye devam edeceğim. Göğüs ve boynumda biraz ağrım var ama yapılan tüm kontroller temiz çıktı, yarından sonra daha iyi olacağımı düşünüyorum. Sert bir darbe aldım ama kendimi güçlü hissediyorum, doktorla da görüştüm pazar günü sahada olacağım."