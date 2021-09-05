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Spor

Pelkas, Novak ve Sosa takımdan ayrı çalıştı

Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, Pelkas, Novak ve Sosa çalışmalarını takımdan ayrı sürdürürken, Serdar Dursun ise tedbir amaçlı dinlendirildi.

DHA5 Eylül 2021 Pazar 10:52 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 10:52
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Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketleri ile başlayan idman; pas, istasyon ve top kapma çalışmaları ile sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertli ekipte Pelkas, Novak ve Sosa çalışmalarını takımdan ayrı sürdürürken, Serdar Dursun tedbir amaçlı dinlendirildi. Fenerbahçe, yarını izinli geçirecek.

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