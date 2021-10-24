Pelkas: Sonuna kadar çalıştık ama şanssızdık

24 Ekim 2021 Pazar 22:06 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 22:06

Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, Alanyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Performansını değerlendiren Yunan oyuncu, "Uzun süredir oynamadım. Ligde 60, Avrupa'da 110 dakikalık bir sürem var. Gösterdiğim performanstan memnun değilim, daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Bu performansım beni memnun etmedi. Çok deniyorum, bana verilen fırsatı değerlendirmeye gayret ediyorum" dedi.

Taraftarlardan özür dileyen Pelkas, "Bütün takım arkadaşlarım, takımdaki herkes yüzde 100'den fazlasını ortaya koydu. Bizler daha aktiftik saha içinde. Özellikle 2. topları kazanan bizdik, çok fırsat kaçırdık, yarattığımız pozisyonları değerlendiremedik. Taraftarlarımızdan takım adına özür diliyorum. Biz bugün sonuna kadar çalıştık ama şanssızdık. Bu durumu düzeltmemiz gerekiyor, bunu düzeltecek olanlar da bizleriz" ifadelerini kullandı.