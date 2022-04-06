Pelkas'a İtalya'dan talip çıktı! 4 milyon avro...

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

BOLOGNA PELKAS'I İSTİYOR

Takvim'de yer alan habere göre geçen sezon Pelkas'ı transfer etmek isteyen ancak başaramayan Bologna bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Geçtiğimiz sezon Yunan yıldızı transfer etmek isteyen İtalyan kulübü, Fenerbahçe engeline takılmıştı. Sarı-lacivertliler, Pelkas'ı bırakmamıştı.

FENERBAHÇE 4 MİLYON AVRO İSTİYOR

Bologna'nın bir kez daha Pelkas'a teklif yaptığı ve Yunan yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Yunan oyuncu için 4 milyon avro istediği öğrenildi. Bologna, 28 yaşındaki Pelkas'a 3 yıllık imza attırmak istiyor.