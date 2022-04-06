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Spor

Pelkas'a İtalya'dan talip çıktı! 4 milyon avro...

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Pelkas'a İtalya'nın Bologna takımı talip oldu. Sarı lacivertli yönetim, Pelkas için Bologna'dan 4 milyon avro istiyor.

Takvim6 Nisan 2022 Çarşamba 16:27 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 16:30
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Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

BOLOGNA PELKAS'I İSTİYOR

Takvim'de yer alan habere göre geçen sezon Pelkas'ı transfer etmek isteyen ancak başaramayan Bologna bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Geçtiğimiz sezon Yunan yıldızı transfer etmek isteyen İtalyan kulübü, Fenerbahçe engeline takılmıştı. Sarı-lacivertliler, Pelkas'ı bırakmamıştı.

FENERBAHÇE 4 MİLYON AVRO İSTİYOR

Bologna'nın bir kez daha Pelkas'a teklif yaptığı ve Yunan yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin Yunan oyuncu için 4 milyon avro istediği öğrenildi. Bologna, 28 yaşındaki Pelkas'a 3 yıllık imza attırmak istiyor.

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