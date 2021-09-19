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Spor

Pelkas'tan maç sonrası itiraf: Olumsuz yanlarımızı düzeltmeliyiz

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 yenildiği Başakşehir maçı sonrası Dimitrios Pelkas açıklamalarda bulundu.

19 Eylül 2021 Pazar 21:23 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 21:23
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Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, Başakşehir'e 2-0 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Önlerine bakmaları gerektiğini kaydeden Pelkas, "İyi oynayamadık ve kaybettik. İleriye bakmalıyız. Bazen çok şey deneseniz bile olmuyor. Olumsuz yanlarımızı düzeltmeliyiz. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Çok daha iyi olmaları gerektiğini belirten Yunan futbolcu, "İlk yarı iyi olmadık. İkinci yarı reaksiyon göstermeye çalıştık. İkinci golden önce konsantrasyon kaybı oldu. Daha çok çalışmalı ve denemeliyiz. Sahada çok daha fazlasını vermeliyiz. Bu maçı unutmalı ve bir sonraki maçta iyi şekilde reaksiyon vermeliyiz." dedi.

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