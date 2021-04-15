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Spor

Pelkas'tan şampiyonluk ve Türkiye itirafı

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas, şampiyonluk yarışı ve Türkiye kariyeri hakkında ülkesinin basınına açıklamalar yaptı.

15 Nisan 2021 Perşembe 20:17 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 20:17
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Fenerbahçe'nin PAOK'tan kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla takımın önemli parçası halinde gelen Dimitrios Pelkas, Yunanistan basınına açıklamalarda bulundu.

İşte Pelkas'ın açıklamaları;

Türkiye'ye gelmek güzel bir yolculuk oldu. Buradaki ilk andan itibaren herkes beni çok sıcak karşıladı. Fenerbahçe hikayemin bu kadar güzel başlamasını bende beklemiyordum.

UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANMADIM

Türkler ve Yunanlar çok benziyorlar. Bunu çok seviyorum. Uyum sağlamakta zorlanmadım. Burada her şey yolunda. Futbol sayesinde dünyaya neşe vermek gerçekten inanılmaz bir duygu.

MÜCADELE EDECEĞİZ

Yedi maçımız daha var. Beşiktaş'tan 4 puan gerideyiz. Şampiyonluğu kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

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