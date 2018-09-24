Penaltı canavarı Fatih Öztürk
Gomis’e seri atışlarda geçit vermeyip Akhisar’ın TFF Süper Kupası’nı almasını sağlayan Akhisar’ın kalecisi, dün de Garry Rodrigues’in penaltısını kurtardı.
- StarSpor
AKHİSAR ile G.Saray kozlarını paylaşırken, maça damga vuran isim kaleci Fatih Öztürk oldu. Yeşil-Siyahlılar’ın file bekçisi, Cim-Bom’un 42. dakikada Serginho’nun Serdar Aziz’i çekmesi sonucu kazandığı penaltıda topun başına geçen Garry Rodrigues’e gol şansı vermedi. Yeşil Burun Adalı futbolcunun sol tarafına yaptığı vuruşu köşeden kornere çelen Fatih, 6 Ağustos’ta Konya’da oynan TFF Süper finalinde Bafetimbi Gomis’in takımı adına kullandığı 5’inci penaltıyı kurtarıp Akhisar’ın Türkiye Kupası’ndan sonra Süper Kupa’yı da kazanmasını sağlamıştı.
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