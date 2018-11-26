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Penaltı canavarı Harun Tekin 22'de 9 yaptı

Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin, Trabzonsporlu Rodallega'ya penaltı atışında geçit vermezken, Süper Lig'de en çok penaltı kurtaran kaleci oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe'de kaleci Harun Tekin, Rodallega'ya penaltı atışında geçit vermedi.  Müsabakanın 24. dakikasında Slimani'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesinin ardından bordo mavili ekip penaltı kazandı. 

26'da topun başına geçen Rodallega, kaleci Harun'un sağına sert bir vuruş çıkardı; ancak F.Bahçe'nin file bekçisi topun ağlarla buluşmasına izin vermedi. 14/15 sezonundan bu yana 22 penaltı atışının 9'unu kurtaran Harun Tekin, Süper Lig'de en fazla penaltı kurtaran kaleci oldu. 

"Penaltı bir his meselesi"

Maç sonu açıklamalarda bulunan milli kaleci, "Buraya kazanmak için geldik ama kazanamadık. Çok üzgünüz. Sahada kazanacak fazla bir şey yapamadık. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama olmadı. Penaltıda atan daha avantajlı. Rakipleri izliyorum. Penaltı bir his meselesi, tabii bir de son ana kadar bekliyorum." ifadelerini kullandı.

(Şampiy10)

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