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Spor

Penaltı tartışmaları sonrası Gökhan Sazdağı'ndan açıklama geldi

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Yukatel Kayserispor'lu Gökhan Sazdağı, “Pozisyon penaltı şeklinde söylemde bulunduğum iddiaları gerçeği yansıtmıyor.” dedi.

DHA24 Aralık 2021 Cuma 14:10 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 14:10
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Ligin 18'inci haftasında Yukatel Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Karşılaşma sonrası Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar'ın, "Gökhan Sazdağı kardeşim maçtan sonra haklısın ayağına basmış, penaltı' diyor açıklamalarının ardından Kayserisporlu futbolcu Gökhan açıklama yaptı. Sazdağı açıklamasında, "Dün oynadığımız Yeni Malatyaspor maçı esnasında veya maçın bitiminden sonra bir pozisyonda penaltı olduğu ile ilgili herhangi bir Yeni Malatyaspor'lu futbolcuya pozisyonun penaltı olduğuna dair söylemde bulunduğum iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla arz ederim." açıklamasında bulundu.

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