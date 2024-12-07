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Spor

Penaltıyı kaçırdı tepki gördü! Taraftarlardan Jhon Arias'a tehdit mesajları

Fluminense fomrası giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan John Arias, Cuiaba ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları karşılaşmada penaltı kaçırdı. Penaltı atışından yararlanamayan Arias, maç sonrası tehditler almaya başladı. Fluminense taraftarları, Kolombiyalı oyuncuya tepki gösterdi.

7 Aralık 2024 Cumartesi 10:41 - Güncelleme:
Penaltıyı kaçırdı tepki gördü! Taraftarlardan Jhon Arias'a tehdit mesajları
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Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Jhon Arias, Brezilya'da kötü günler geçiriyor.

Fluminense'nin yıldızı Jhon Arias, Cuiaba ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları karşılaşmada penaltı kaçırdı.

TEHDİTLER ALMAYA BAŞLADI

Karşılaşmanın 28. dakikasında penaltı atışından yararlanamayan Arias, tehditler almaya başladı. Fluminense taraftarları, Kolombiyalı oyuncuya tepki gösterdi.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Önceki hafta gol atmasına karşın yine bir penaltıdan yararlanamayan Arias'a gelen tehditler yankı uyandırdı.

27 yaşındaki kanat oyuncusu, Brezilya ekibinde 194 maça çıktı ve 43 gol, 42 asistlik performans sergiledi.

  • John Arias
  • Fluminense
  • Cuiaba
  • Brezilya Ligi

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